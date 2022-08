IN BEELD – Laatste opnamedag bij ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende mét héél veel ambiance én bezoekers

“Deze laatste opnamedag ziet er ook de beste uit”, zei er iemand van de opnameleiding en dat klopt, want er was niet enkel een massa volk aanwezig maar het publiek was ook zo uitbundig. Kortom, iedereen was laaiend enthousiast omdat ‘Tien-om-te-Zien’ er was. Dit acht keren lang, zonder één druppel regen.

“Dankjewel, tot volgend jaar”, lazen we op een spandoek aan een flatgebouw. Keert TOTZ volgend jaar terug? Geef toe, met zoveel volk én zo’n met goede kijkcijfers moet dat liedjesprogramma toch in de zomer van 2023 eveneens een vervolg krijgen. Ook op de laatste dag waren we erbij, noteerden we notities en maakten we met ons team foto’s. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s FODI & Luc)