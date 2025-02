IN BEELD – ‘Kurt Crabbé Intiem’ was een geslaagde muzikale dag in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke

Voor Kurt Crabbé uit Oeselgem was 23 februari een beetje het begin van een nieuw jaar, want dit jaar staat hij al maar liefst 30 jaar op het podium.

Kurt zorgde voor een speciaal muzikaal programma, want hij zong onder livebegeleiding van David Decoene. Hij bracht songs die helemaal nieuw waren voor zijn publiek, zoals ‘Rock & Roll In Mijn Hart’ van Will Tura. Michael Lanzo zorgde eveneens voor een sterk optreden. Kurt – die in twee delen zong – bracht eveneens een duet ‘Het Is Hier Binnen Beter Dan Buiten’, samen met collega Ive Rénaarts, die natuurlijk nog zelf meerdere liedjes mocht zingen. De bewegingen die bij dat liedje van toepassing zijn werden aangeleerd, zodat iedereen kon zwaaien met de armpjes. Als laatste artiest trad Luc Van Meeuwen op. Zijn volgende show in Den Toerist is op donderdag 1 mei in aanwezigheid van Herbert Verhaeghe, Ive Rénaarts, Corina en Luc Van Meeuwen. (PADI – foto’s Paulette)