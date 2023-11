IN BEELD – Kursaal Oostende verwelkomt de 21ste editie van de Radio2 Ergalerij, met talrijke bekende Vlamingen

David Vandyck, Dimitri Vantomme, Ignace Baert, André Vermeulen, Peter Hermans, Michiel Devlieger, Chris Lomme, Johan Verstreken, Katrien Gallez, Niels Destadsbader, Michael Lanzo, Serge Gobin… zijn namen van West-Vlamingen die poseerden aan de Radio 2-wand of die meedoen in de show op het podium.

Er kwam heel wat volk opdagen naar de 21ste uitreiking van de Radio2 Eregalerij in Kursaal Oostende. Het publiek is de Vlaamse muziek genegen en dus komen de trouwe muziekfanaten van het Nederlandstalig lied ieder jaar af naar dit liedjesfestijn. Wij waren alvast present om de bekende Vlamingen op de spreekwoordelijke rode loper te fotograferen. In korte tijd passeerden er veel artiesten de revue, zoals Aaron Blommaert, Barbara Dex, Garry Hagger, Guido Belcanto, Kim Debrie, Sabien Tiels, Sandrine Van Handenhove, Marc Dex, Lotte Stevens Wim Soutaer, Yvette Ravell… Geniet alvast van onze fotomap, met talrijke bekende Vlamingen. (PADI – foto’s Daniël)