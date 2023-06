IN BEELD – ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ te zien door de lens van ons fototoestel

We kregen de kans de show ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ van Cirque du Soleil in Milaan al eens te bekijken. We mochten ook de nodige kiekjes nemen.

Van het begin tot op het einde werden we meegevoerd in een betoverende wereld vol verbluffende acrobatiek, spectaculaire choreografieën en ongelooflijke stunts. Het visuele spektakel was eveneens fantastisch. Geniet van ons fotoverslag. (PADI – foto’s OBI)

‘KURIOS – Cabinet of Curiosities‘ van Cirque du Soleil: van 27 juli tot 27 augustus in Knokke en vanaf 7 september in Brussel. www.cirquedusoleil.com/kurios