IN BEELD – ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities‘ nam afscheid van Knokke-Heist en staat nu tot en met 5 november in Brussel Expo

Donderdagavond vond de première plaats van ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ in Brussel Expo, naast Paleis 12. Goed nieuws voor de fans van Cirque du Soleil, want dit spektakel ‘under the big top’ blijft daar staan tot en met zondag 5 november.

Tijdens de première passeerden er heel wat bekende Vlamingen de revue: Werner De Smedt, Sandrine André, Jérémie Vrielynck, Bart-Jan Depraetere, Steffie Mercie & Gerben Tuerlinckx, Elias Verwilt, Tinne Oltmans, Willy Sommers, enz. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Jelle)