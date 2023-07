IN BEELD – ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ in Knokke-Heist: “Wàt een spektakel, wàt een voorstelling! Dé BESTE!”

Donderdagavond had de première plaats van ‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’ van Cirque du Soleil in Knokke-Heist. The Big Top zat proppensvol met ook genodigden.

Koen Crucke werd al vaak gevraagd, maar kon zich nooit vrijmaken. Nu was hij blij dat hij erbij kon zijn. Wendy Van Wanten was eveneens al van de partij. Zij rekende uit dat het haar vierde Cirque du Soleil-show was. Ook de dochter én de zoon waren erbij én groot nieuws ten huize Wendy, want zoon Clement heeft een vriendin uit Venezuela, die zich nu definitief in ons land settelde. Vanaf 1 augustus wonen ze in hun eigen stekje. Ook Laurins Dursin, Veerle Dobbelaere, Dziubi Steenbergen, Pascal Braeckman, Chris Van Tongelen, Kato Callebout en Tom Dice, Lesley-Anne Poppe, Lize Feryn, Andy Peelman, William Boeva, Marthe van K3, Julia van K3 tot zelfs Urbanus waren aanwezig. En de show zelf? Wàt een spektakel, wàt een voorsteling! Dé BESTE die we tot op heden al zagen!! Geniet van onze fotomap op de rode loper. (PADI – foto’s OBI)

‘KURIOS – Cabinet of Curiosities’: in Knokke-Heist (27 juli tot 7 augustus) en ook in Brussel (vanaf 7 september). Info en tickets: www.cirquedusoleil.com