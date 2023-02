IN BEELD – Koen Crucke kreeg zijn ‘Loftrompet 2020’ tijdens jongste opname van MENT TV in Mariakerke

Op zondag 12 februari kan je tussen 10 en 12 uur Koen Crucke uit De Haan zien in het programma ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV. De zanger haalde er zijn ‘Loftrompet 2020’ af, die hij ontving voor zijn rol in ‘La Cage Aux Folles’.

Tijdens deze twee uren praat Herbert ook met zanger John Leo over zijn nieuwe single én met Celien Hermans over haar videoclip ‘Tussen Jou En Mij. Professor Rik Torfs was ook present en praat over zijn nieuw boek ‘Tijdgeest’ dat uitkwam bij de Uitgeverij Ertsberg. Naast Koen Crucke is eveneens Erik Van Neygen van de partij. Hij ontving de Loftrompet in de categorie ‘Carrièreprijs’. In de uitzending van zondag 19 februari komen Otto Lagerfett, Aurélie, Wim Leys en Johan Persyn (30 jaar WTV) aan bod. (PADI – foto’s Daniël)

Iedere zondag tussen 10 en 12 uur: ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV.