IN BEELD – Ketnetband én #LikeMe in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Vrijdagnamiddag: wat een muzikaal feest was dat in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke, waar de Ketnetband en #LikeMe stonden geprogrammeerd.

“Je moet hier als ouder of grootouder niet tegen je zin meekomen met je kinderen of kleinkinderen, want ook voor een volwassene is dat een prachtige show”, zei een zeventiger tegen ons net nadat #LikeMe hun allerlaatste liedje hadden gezongen. En dat klopt, want zowel de Ketnetband als #LikeMe deden zowel jong als oud meezingen. Ook wij zagen hoe een vijftiger – die net voor ons neerzat – enthousiast meezong, samen met zijn kinderen. Kortom, dit optreden was een muzikaal feest voor jong én oud. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)

