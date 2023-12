IN BEELD – Kerstvariété van Jacky Lafon in Kursaal Oostende

Jacky Lafon stond in de namiddag op het podium van Kursaal Oostende.

Jacky zong, danste en vertelde op haar eigen wijze haar mopjes. Ze werd omringd door twee topartiesten. Zowel Jan Wuytens als Lissa Lewis deden hun uiterste best om het publiek te vermaken. Ook De Popkoning was aanwezig. Hij bracht Koning Filip, Nicotje en zuster Vaseline mee. Het showballet van Evelyne Delameillieure was eveneens van de partij. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)