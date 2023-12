IN BEELD – Kerstshow Samson & Marie, nog te zien tot woensdag 27 december in Plopsa De Panne

Ruth Beeckmans, Peter Van de Veire, Maarten Vancoillie, Bert Verbeke, Sven Kums… zijn allemaal bekende Vlamingen die present waren op de première van de Kerstshow van Kerstshow van Samson & Marie in Plopsa De Panne.

Het is een mooie Kerstshow vol muziek, dans en natuurlijk ook een verhaal, zodat de aanwezige kids ook even kunnen luid roepen en dus meedoen. We fotografeerden de bv’s, namen enkele kiekjes tijdens de show én maakten nadien ook foto’s toen de bekende Vlamingen eveneens bij Samson & Marie in de zetel mochten plaatsnemen. (PADI – foto’s FODI)

Nog tot en met woensdag 27 december in Plopsa De Panne en vanaf zaterdag 30 december in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets en info via studio100.com/kerstshow