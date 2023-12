IN BEELD – ‘Kerst in Vlaanderen’ in de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende oogst veel lof van alle aanwezigen

We hoorden veel lovende woorden zeggen over ‘Kerst in Vlaanderen’ in Antwerpen. Die waren terecht, want ook in de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende was het een uitstekend concert.

Ziva mocht openen en de optredens aan elkaar praten. Lissa Lewis, Tri Voci, Nádine en Yannick Bovy waren de andere artiesten. Voor velen die de Zuid-Afrikaanse Nádine nog nooit zagen optreden, was haar optreden een ware openbaring. Ook de leden van Tri Voci – Michael Lanzo, Jan Wuytens en Sven De Gendt – mochten individueel hun talent tonen. The New Bisband was ook van de partij, met o.a. de aanwezigheid van zangeres Chelsey uit Meulebeke. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto Daniël)