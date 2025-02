IN BEELD – K3-show ‘Zeesterren’ verkoopt als zoete broodjes én wordt er één met 28 songs

Bij Studio 100 in Schelle woonden we een open repetitie bij van de nieuwe K3-show ‘Zeesterren’, die op zaterdag 1maart in première gaat. Er werden al 75.000 tickets verkocht.

Smeer dus maar je stem, haal je dansbenen boven, én maak je klaar voor een betoverend avontuur vol spetterende wendingen. De show wordt namelijk helemaal op zijn kop gezet wanneer de meisjes botsen op een mysterieuze schelp… Samen met het publiek, én met een nieuwe vriend, geeft K3 een show om nooit te vergeten. Het is een show met een verhaal, maar zeker en vast ook met heel wat liedjes. Volgens regisseur Stefan Staes zingt K3 maar liefst 28 liedjes inclusief medleys. Hanne, Julia en ‘nieuwkomer’ Norah moeten ook méér dan één danspasje instuderen. ‘Zeesterren’ gaat in première op zaterdag 1 maart in Hasselt. Vanaf 15 maart tot eind mei 2025 toert K3 met ‘Zeesterren’ doorheen Nederland. Lees weldra ons interview met K3, maar geniet nu alvast van deze kiekjes tijdens de open repetitie. (PADI – foto’s Patje)