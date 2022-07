IN BEELD – K3 maakt jong én oud gelukkig met hun optreden in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Dat de jeugd van het optreden van K3 zou genieten was zeker, maar dat ook de ouders en grootouders van die show eveneens gelukkig zouden worden was misschien een gok, maar het eindresultaat is: iedereen was super enthousiast.

De meer dan 3.000 aanwezigen kregen dan ook een show te zien die af was. De uitschieter voor de kids was het moment waarop Hanne, Marthe en Julia het podium verlieten en al zingend door de zaak trokken. We zagen dan ook niet anders dan blije gezichtjes huiswaarts keren. (PADI – foto’s Daniël)