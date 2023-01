IN BEELD – Jubileumeditie van ‘Het Gala van de Gouden K’s’ in Paleis 12 in Brussel

Vanavond is het groot feest in Paleis 12 in Brussel, want Ketnet viert de tiende verjaardag van ‘Het Gala van de Gouden K’s’.

Op de rode loper passeerden heel wat bekende gezichten, waaronder ook de West-Vlamingen Jens Dendoncker uit Kortrijk, Camille uit Wevelgem, Onna Vandendriessche uit Waregem van het Ketnet-programma ‘Homo Universalis Ketnet’, Sali Haidara van #LikeMe uit Brugge… Ook heel wat andere gezichten waren van de partij. Wij stonden paraat aan de rode loper en maakten kiekjes van de aanwezigen. Geniet van onze fotomap. (PADI & Jelle)

Deze avond te zien om 19.40 op Eén