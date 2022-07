IN BEELD – ‘Jubilee aan Zee’ serveert veel meezingers, maar ook serieuze portie humor in HWP in Blankenberge

Wanneer we neerschrijven: een sterke muzikale cast, veel meezingers, een prachtige kostumering, super showballet, special act, wondermooie belichting én professioneel geluid… dan weten al velen dat we het hebben over Het Witte Paard in Blankenberge, waar de shows altijd tot in de details zijn afgewerkt.

Ook ‘Jubilee aan Zee’ of het 55ste jubileum van Jacky Lafon is zo’n show, die telkens op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14.30 uur wordt voorgesteld, met Jan Wuytens, Wendy Van Wanten, David Vandyck, Frank Van Erum en natuurlijk de enige échte ‘Zatte Rita’ Jacky Lafon. Mooi om te zien, zeker leuk om bij te wonen. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Jens)

Te zien tot en met zondag 18 september. Deuren open om 13.30 uur. Eén ticket kost 39 euro voor rang 1, 29 euro voor rang 2. Showdiner vanaf 12 uur mogelijk in Restaurant Cavallo Bianco. Prijs: 42 euro, zonder drank. Info en reservatie: 050 41 11 00 – www.witte-paard.be