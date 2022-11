IN BEELD – Johnny Logan verovert alle harten in Kursaal Oostende

Vrijdagavond zat Kursaal Oostende praktisch vol voor het optreden van Johnny Logan in een organisatie van PMLE.

De zestienjarige Romina uit Kinrooi mocht de muzikale avond beginnen. Ze heeft een heel mooie stem. Romina was ooit één van de finalisten van ‘The Voice Kids’. Daarna kwam Andrei Lugovski. Na de pauze stond Johnny Logan op het podium. Al tijdens zijn tweede song kwam hij van het podium om te dansen met het publiek. Het werd een show met niets anders dan hoogtepunten. Een staande ovatie was nooit ver weg. Op het einde van zijn optreden liep hij dan nog eens doorheen de volledige zaal tot bij de fans. Voor de aanwezigen was het een topavond. Ook zangeres Chelsy uit Meulebeke stond als backing vocals op het podium. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)