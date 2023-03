IN BEELD – Johnny Logan krijgt meerdere keren een staande ovatie in Staf Versluyscenter in Bredene

Jeroenevents bracht Johnny Logan naar Bredene met zijn theatertour ‘Unplugged’.

Het voorprogramma werd verzorgd door Vanessa Chinitor. Zij bracht heel toepasselijk bijna uitsluitend Eurosongnummers. Daarna kwam ‘Mister Eurovision’ Johnny Logan op het podium, bijgestaan door drie muzikanten. Hij zong zijn bekende hits en liet tussendoor ook horen dat hij een heel goede entertainer is. Bij zijn versie van ‘You Raise Me Up’ werd de zaal muisstil. Hij kreeg daarna een zoveelste staande ovatie. Tijdens zijn song ‘I’m Not In Love’ liep hij door de zaal. Het was een topavond. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)