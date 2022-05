IN BEELD – Jo Vally bracht mooi Moederdagconcert in Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde

De oudste dorpsbioscoop van België was helemaal vol gelopen met fans van Jo Vally voor zijn Moederdagconcert.

In Cultuurhuis De Keizer in Lichtervelde bracht hij als eerste liedje natuurlijk ‘O Mama’. Daarna volgden zijn hits in sneltempo op. Als slot van het eerste deel bracht hij een prachtige Julio Iglesias-medley. Na de pauze zong hij ‘Lieve Moeder’. Bijna op het einde stelde Jo zijn nieuwe single ‘Zomer van ons twee’ voor. De avond werd afgesloten met een medley vol toppers, zoals ‘In een droom’, ‘Wij leven nu’, ‘Mooi is het leven’… Proficiat aan de organisatoren van dit optreden. (PADI – foto’s Daniël)