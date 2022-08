IN BEELD – Jettie Pallettie uit Nederland bouwt een ‘leuk feestje’ op de Mennefeesten in Ingelmunster, met dank aan de foamsticks

Maar liefst veertien zakken vol met lichtgevende fakkels of in totaal 1.200 foamsticks kleurden in diverse kleuren de imposante feesttent van de Mennefeesten toen zangeres Jettie Pallettie uit Nederland het podium betrad. Hoe meer liedjes ze zong, hoe gezelliger het werd, hoe meer ambiance er was.

Volgens de organisatie waren er zo’n 1.800 mensen aanwezig in en rond de feesttent. Laura Lynn mocht beginnen, waarna Wim Soutaer & Charles, Swoop, Sergio en dan Jettie Pallettie de feesttent mochten doen daveren. Ook Yves Segers was van de partij. Na Jettie zorgde hij met z’n ambiancenummers dat het even gezellig bleef en dat het publiek luidkeels kon meezingen. Het was al rond 1.15 uur toen Abba4U met orkest het publiek kon opvrolijken, waarna Omdat het kan Soundsystem het geheel mocht afsluiten. Pas rond 6 uur in de morgen verlieten de laatste feestvierders de Mennefeesttent. Deze middag was er een receptie. Velen stonden er met kleine oogjes bij. Vanavond – zondag – is er kippenfestijn voor sponsors en genodigden. De Menne denkt toch van ook deze avond zo’n 1.200 mensen te mogen verwelkomen. (PADI – foto’s Daniël)