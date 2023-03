IN BEELD – Jan Wuytens, François Toorre én David Vandyck op het podium van Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik)

Niet één, niét twee maar drie keren of drie dagen lang is het dezelfde formule in Landhuis De Kleine Prins in Kruiseke (Wervik) en telkens mogen Jan Wuytens en Charlotte Parez het bordje UITVERKOCHT aan de voordeur ophangen.

De ingeschrevenen aten frietjes met stoofvlees en koude groentjes. François Toorre begon de namiddag met volle overgave en kreeg de dansvloer direct vol. Daarna volgde zanger Jan Wuytens die zijn bekend repertoire bracht, gevolgd door David Vandyck uit Zedelgem die heel wat fans had meegebracht. Zelfs Annick Vermeulen was aanwezig. Annick wie? Jawel, Annick Vermeulen is dé burgemeester van Zedelgem, waar David Vandyck woont. De burgemeester en haar man waren dus eveneens present. Voor de klank stond Dirk Cuylle in. (PADI – foto’s Paulette)