IN BEELD – Jacky Lafon met show ‘Zo Dankbaar’ present in De Valckaart in Oostkamp

Eén foto zegt méér dan 1000 woorden. Daarom dat we het deze keer zullen beperkt houden qua woorden, want de fotomap van medewerker Daniël toont een duidelijk beeld van hoe de show ‘Zo Dankbaar’ van Jacky Lafon verliep.

‘Hallo Hallo’ zong Jacky Lafon bij ’t begin van haar show, waarna ze even later zei: “Zingen maakt een mens gelukkig en lachen is gezond’. Ze beloofde dat het publiek zou genieten en ze hield woord. Een kleine drie uren gaf ze een wervelende show, bijgestaan door Jan Wuytens uit Wervik en Evelyn Delameilleure uit Lichtervelde van het showballet D-Dance. Er was ook een internationale act. Liedjes, humor en dans werden door elkaar gemixt. Echt mooi, zodat ook niemand ontgoocheld naar huis terugkeerde. Jacky is nog regelmatig met haar show te gast op één of andere locatie. Check de website www.comedyshows.be. (PADI – foto’s Daniël)