IN BEELD – ‘It’s My Life’ in Het Witte Paard in Blankenberge: sterke avondshow met internationale uitstraling!

Wat zouden Ben Van Den Keybus en zijn team van Het Witte Paard in Blankenberge met de nieuwe avondshow ‘It’s My Life’ nu weer uit hun hoed toveren? Een prachtige avond of eerder een vervolg van wat we al ooit daar allemaal zagen? Eerlijk, we hebben superlatieven tekort om die show te omschrijven.

Wie bij de première was, zal het beamen. Daar kan je toch niets negatief over schrijven. Vanaf minuut één tot de laatste seconde werd het draaiboek correct gevolgd. Geen seconde was het stil op het podium. Je leest weldra onze recensie, maar nu kan je al genieten van de foto’s, genomen door onze fotograaf Jens. (PADI – foto’s Jens)