IN BEELD – Ingelmunster viert kerstfeest, nieuwjaar én Pasen met Willy Sommers op het Marktplein

Naar schatting 1.300 aanwezigen waren er op het Marktplein van Ingelmunster voor het optreden in openlucht van Willy Sommers.

De zanger ging al langskomen in 2020 om een feestje te bouwen net na een uitzending op groot scherm van de Rode Duivels, maar door corona was dat niet mogelijk. Niet één of twee keren, maar wel maar liefst drie keren werd de data gewijzigd. Het gemeentebestuur besloot van niet meer te wachten tot de Rode Duivels spelen, maar van Willy wél te vragen op een ‘laat’ nieuwjaarsfeest op het Marktplein. Alle aanwezigen – ook mensen van buiten Ingelmunster – kregen van het gemeentebestuur twee bonnetjes cadeau als ‘nieuwjaarsgeschenk’ én dat werd bijzonder gewaardeerd. En Willy – ondanks het feit dat hij twaalf uren eerder nog optrad tijdens de Peter Van de Veire-afscheidsshow in het Antwerps Sportpaleis – deed het zelfs op de middag uitstekend. De zanger had het publiek mee en zorgde ervoor dat iedereen genoot. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s FODI)