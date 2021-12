IN BEELD – Holiday On Ice met Kelly Pfaff in de Lotto Arena in Antwerpen

Gaat het door of gaat het niet door? Tot op de valreep wist de organisatie niet of ook Holiday On Ice afgelast zou worden, maar gelukkig was dat niet het geval.

Wie erbij was, zal het beamen. Je hoeft geen schrik te hebben om een ticket aan te kopen voor de Lotto Arena, want het is helemaal niet lang aanschuiven om de Covid Safe te tonen. Alles verliep heel vlot. In de Lotto Arena zagen we wel heel wat lege plaatsen, en dat is spijtig, want de show zelf was wondermooi. Het begon wat rustig, maar naargelang de minuten verstreken kwam er meer vaart in. Ook Kelly Pfaff deed wat van haar werd verwacht: blijven staan op het ijs, niet vallen. Chapeau voor deze prestatie! De internationale act waren precies weggeplukt uit een Cirque du Soleil. Schitterend! Geniet van onze fotomap, zodat je een beeld hebt van wat er allemaal te beleven viel. (PADI – foto’s Daniël)