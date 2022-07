IN BEELD – ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ komt terug op zaterdag 15 juli 2023 naar Middelkerke

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 juli vormde Middelkerke opnieuw het middelpunt van een weekend vol Schlagerplezier. Een line-up vol vaste polonaisewaarden blies het dak af van de Proximus Pop Up Arena.

Duizenden uitbundige fans van het Vlaams levenslied leefden zich helemaal uit tijdens het sfeervolste festival dat Middelkerke dit jaar ontvangt. Feestelijke hoedjes, kleurrijke boa’s en fluo pruiken, het werd meteen duidelijk: de mensen komen niet alleen voor het goede weer naar ’t zeetje. “We verwachtten voor de Zomereditie voornamelijk mensen van de kustregio en tweedeverblijvers, maar dat blijkt nog veel ruimer. Van over heel Vlaanderen zakten Schlagerfans af naar Middelkerke om voor het eerst in een lange tijd zonder ook maar één maatregel mee te feesten. En of de bezoekers er zin in hadden: zelfs nog voor het feestje begon werd er aan de inkom al spontaan gezongen en gedanst”, klinkt het bij een tevreden organisatie. Geen nood voor diegenen die er dit jaar niet bij waren, want op zaterdag 15 juli 2023 is Het Schlagerfestival terug in Middelkerke voor een nieuwe Zomereditie. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Daniël)