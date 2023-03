IN BEELD – ‘Het Schlagerfestival’ in Hasselt met West-Vlaamse inbreng door Laura Lynn, Thomas Julian….

Drie dagen lang was er een muzikaal feest in de Trixxo Arena in Hasselt, waar de zestiende editie van ‘Het Schlagerfestival’ plaatsgrijpt.

Je kan nergens naar een schlagerfestival gaan in ons land waar de mensen méér zijn verkleed dan in Hasselt. Volledige groepen komen verkleed toe en gaan uit de bol op de muziek van zoveel Vlaams talent. Kürt Rogiers mocht het schlagerfestival als presentator openen en kwam als dragqueen op. Laura Lynn beet de spits af met ‘Naar De Kermis’, gevolgd door Luc Steeno (met Lisa Del Bo en Thomas Julian), Lisa Del Bo, Die Schnappers, Sergio, Christoff, Stan Van Samang, De Romeo’s, Kürt Rogiers met een meezingmedley, Yves Segers én Willy Sommers. Het was leuk, zo leuk! Op naar de ‘Flower power-‘editie van Het Schlagerfestival die volgend jaar plaatsvindt op 22, 23 en 24 maart 2024. In afwachting kunnen jullie op 15 juli 2023 terecht in de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke voor de Zomereditie. Meer info vind je op www.hetschlagerfestival.be (PADI – foto’s Jens)