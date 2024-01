IN BEELD – ‘Het Beste Van Jan Smit’ in Antwerpen, maar komende zaterdag ook in Kursaal Oostende

Maar vier keren verlaat Jan Smit Nederland om met ‘Het Beste Van Jan Smit’ exclusief op te treden in Vlaanderen. Vorige zaterdag mocht de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen Jan ontvangen voor de aftrap van zijn nieuwe concerttour. Nu zaterdagavond 20 januari is hij te gast in Kursaal Oostende, en later volgt nog Trixxo Theater in Hasselt (15 maart) en Capitole Gent (2 juni).

In deel 1 zong Jan vijftien songs, waaronder ‘Altijd’, ‘Cupido’, ’Hoe Kan Ik Van Je Dromen’, ‘Stilte In De Storm’, ‘Ik Wil Slapen’, ‘Zolang Je Bij Me Bent’. Na de pauze begon hij met ‘Hoeken Van De Kamer’ (heel populair in Vlaanderen), ‘Geen Dag Voorbij’, ‘Je Naam In De Sterren’, ‘Calypso’, ‘Laura’, ‘Echte Vrienden’, enz. Hij sloot af met song nummer zestien ‘Als De Nacht Verdwijnt’. En het publiek? Dat ging uit de bol en stond vaak recht om mee te zingen, te juichen én te swingen. (PADI – foto’s Jens)

Info en tickets: www.ticketkopen.eu – www.concertevents.be