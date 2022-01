IN BEELD – Herbert Verhaeghe te gast bij dansgroep Dancar in Roeselare

Het was niet meer de eerste keer dat Herbert Verhaeghe optrad in de Dansschool Dancar in Roeselare. Ook zondag jl. stond hij in deze zaal om zijn bekende songs te zingen.

Fans van Herbert weten het maar al te goed dat zijn nummers muzikale meezingers zijn én dat er altijd heel wat ambiance is wanneer hij optreedt. Ook zondag jl. was dat zo in Roeselare. Ricardo en zijn danspartner vrolijkten het optreden op net zoals zijn dansgroep. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Günter)