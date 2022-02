IN BEELD – Herbert Verhaeghe danst met zijn moeder Annie op feest bij Filiep Maeckelbergh in Merkem

Er was veel ambiance in de loods in Merkem, waar Filiep Maeckelbergh een nieuwe shownamiddag organiseerde.

Op de affiche stonden bekende artiesten, zoals Johan Veugelers, Phil Kevin en ook Herbert Verhaeghe. De zanger uit Kuurne zorgde er eveneens terug voor dat het publiek uit de bol ging. Tijdens één van de nummers begon Herbert spontaan te dansen met zijn moeder Annie. Wij waren erbij. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Günter)