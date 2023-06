IN BEELD – Helmut Lotti stapt twee keren tussen het publiek tijdens zijn optreden in De Spil in Roeselare

In een organisatie van Concertevents trad Helmut Lotti op in De Spil in Roeselare. De zanger stond niet enkel lang op het podium, maar twee van zijn liedjes zong hij ook tussen het publiek. De aanwezigen haalden hun gsm boven en maakten kiekjes bij de vleet, want Helmut van dichtbij zien zingen: dat is toch een uniek beeld!

Helmut in Roeselare, Helmut op Graspop in Dessel, Helmut in de Owla in Brugge. In de voorbije zeven dagen konden we al vaak iets neerpennen over deze joviale artiest, die zo graag op een podium staat. Ook in De Spil in Roeselare was zijn optreden een schot recht in de roos. Helmut genoot tijdens het zingen, en het publiek genoot van zijn optreden. Geniet alvast nog eens na van onze fotomap. (PADI – foto’s Jens)