IN BEELD – Helmut Lotti bracht een heel mooi optreden in Kursaal Oostende

In een uitverkocht Kursaal Oostende bracht Helmut Lotti een prachtig optreden. Op het einde van zijn optreden stond het publiek spontaan recht en gaven ze de zanger een méér dan welverdiend applaus.

Helmut begon zijn optreden met ‘Io Che Non Vivo’ en eindigde zo’n 2,5 uur later – inclusief pauze – met het bisnummer ‘Nessun Dorma’. Tussenin zong hij niets anders dan songs die heel bekend in de oren klonken van het publiek. Omdat hij in Vlaanderen optrad, zong hij ook drie van zijn allereerste liedjes en eveneens drie liedjes die hij toen zelf schreef, namelijk ‘Kom Nu’, ‘Bij Jou Alleen’ en ‘Waarom Ik’. Zo leuk om nog eens terug te horen. Wil je ‘Helmut Lotti in Concert’ nog eens aan ’t werk zien? Dat is mogelijk nu zaterdag 22 oktober – op zijn verjaardag! – in Capitole Gent, zondag 23 oktober in het Trixxo Theater in Hasselt of op zaterdag 29 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. (PADI – foto’s Daniël)

www.helmutlotti.be