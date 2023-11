IN BEELD – ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ in Kursaal Oostende

Waar Helmut Lotti met zijn ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ ook naartoe trekt: overal is het uitverkocht. Ook twee dagen naar elkaar mocht Gracia Live het bordje ‘Uitverkocht’ ophangen in Kursaal Oostende.

Zijn optreden op het Metal Festival Graspop waar Helmut op de affiche stond, zorgde voor nogal wat return. Door een samenwerking met Radio Willy ging voor Helmut Lotti een nieuw project in een stroomversnelling. En dat werd ‘Hellmut Lotti Goes Metal’. In Kursaal Oostende volgden de legendarische rock/metal songs elkaar vlot op, zoals ‘Poison’, ‘Smoke On The Water’, ‘Nothing Else Matters’, enz. Zijn eigen geschreven song ‘The Darkness’ en zijn herwerkt nummer ‘Tiritomba’ waren super. Helmut zong ook ‘’That’s All Right’ van Elvis Presley. Op ieder concert dat hij al ooit gaf, bracht hij telkens een ode aan The King of Rock. Toen de eerste noten van de song ‘I Was Made For Lovin’ You’ van Kiss uit de boxen weergalmden, waren alle zitplaatsen opeens staanplaatsen en begon iedereen te dansen. De sfeer was super en na 19 geweldige rock/metal nummers volgde het einde van een prachtige avond. Helmut keerde nog terug voor een bisnummer ‘Highway To Hell’. Dit was het einde van een super optreden vol vette rock/metal nummers, gebracht door een topartiest van de bovenste plank en begeleid door een top band. (PADI & Christophe)

Op Gracia Live vind je al zijn andere concerten terug.