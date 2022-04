IN BEELD – Heel veel volk op Gio Vano’s Lenteshow in het Muziekcafé Den Artiest in Meulebeke

Gio Vano alias Giovanni Vandendriessche uit Handzame organiseerde een meer dan geslaagde Lenteshow in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

Op het podium stonden er heel wat artiesten: Christof Chapsis, Guy Neve, Jordy Vannett, John Dennis, Michael Lanzo én natuurlijk ook Gio Vano. Hij sloot deze geslaagde show af met zijn favoriete songs van het moment: ‘Sill Loving You’ van The Scorpions en ‘Mijn liefste mama’ van Mart Hoogkamer. Gio Vano mag terugblikken op een succesvolle Lenteshow. Op zaterdag 10 september gaat hij op fanuitstap naar Bobbejaanland in Lichtaart, samen met Jordy Vannett en Jennifer Berton. Op zaterdag 1 oktober is er Gio Vano’s Verjaardagsshow in het Cultuur- en Sportcentrum De Klokkenput in Eernegem. Info en tickets: www.giovano.be. (PADI – foto’s Paulette)