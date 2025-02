IN BEELD – Happy Valentine’s met Axel Lane, Hanny-D en Nico Debuck in De Parochiezaal in Torhout

Vorige zondag had de eerste show plaats in De Parochiezaal in Torhout, met op de affiche Axel Lane, Hanny-D en Nico Debuck.

Voor de show kregen de ingeschrevenen Valentijngebraad met groenten en kroketten geserveerd. Daarna volgde het muzikale gedeelde met drie optredens. De aanwezigen konden zich ook uitleven op de dansvloer. “We denken dat we iedereen met veel liefde hebben ontvangen en dat iedereen werd verwend”, zegt de organisator, die in de toekomst nog meerdere shows organiseert, waaronder op zondag 9 maart ‘Tafelen met artiesten’ in De Bosgalm, Pastoriestraat 5 in Torhout met optredens van Suzy Marrel, Mara en Hanny-D. Op zondag 20 april staat ‘Happy Easter’ op de affiche in dezelfde zaal met optredens van Larissa en Gio Vano. Op zondag 18 mei is er ‘Mother’s Day’ in De Parochiezaal in Torhout met optredens van Conny Brooks en Andy Reivan… (PADI – foto’s Paulette)

Info en reservatie: 0470 91 37 97.