IN BEELD – Hanne, Marthe én Julia alias K3 zijn méér dan fier op nieuwe film ‘K3 en Het Lied van de Zeemeermin’ tijdens première in Kinepolis in Antwerpen

Komt K3 voor een première naar Kinepolis in Antwerpen, dan blijft het op de trappen van de bioscoop én ook in de bioscoop heel druk. Ook zondagnamiddag was dat het geval voor de première van de nieuwe film. Honderden kindjes én ouders/grootouders waren afgezakt en stonden buiten én binnen om K3 en de cast van de film op te wachten. Er kwamen echter maar twee en niet drie K3-meisjes uit de limousine. Inderdaad, Hanne en Julia zaten in de limo terwijl Marthe op dat moment al op een stoeltje zat waar de ster voor deze film zou worden uitgereikt. Marthe is immers zwanger en dus mag zij het wat rustiger aan doen.

De opnames van K3 en Het Lied van de Zeemeermin vonden plaats op het zonovergoten Malta. Dit idyllische eiland in de Middellandse Zee bood het perfecte decor voor de film, met zijn kristalheldere wateren en pittoreske kustlijnen. De cast en crew werkte er meer dan een maand lang samen om het sprookjesachtige verhaal tot leven te brengen. Voor regisseur Bart Van Leemputten is dat al zijn vierde K3-film en in totaal zijn twaalfde langspeelfilm. ‘K3 en Het Lied van de Zeemeermin’ is in totaal al de achtste film van K3 en de eerste film waar Hanne, Marthe en Julia samen in spelen. De nummers in de film zijn geschreven door Alain Vande Putte (tekst & muziek). De productie is in handen van Peter Gillis.

Hanne, Marthe en Julia waren zichtbaar ontroerd door het warme onthaal van de nieuwe prent. Hanne: “Het voelt onwerkelijk dat de film nu eindelijk op het grote scherm te zien is. We hebben er zoveel liefde en energie in gestoken, en het resultaat is echt iets waar we trots op mogen zijn.”Marthe: “De magie van de film begon al bij de opnames. Op Malta kwamen de scènes echt tot leven, en nu kunnen we die magie eindelijk delen met onze fans.” Julia: “Voor mij was het een droom die uitkwam. Dit was mijn eerste film en ik heb zoveel geleerd, van de crew én van mijn medespelers. Ik hoop dat iedereen net zo geniet van de film als wij hebben genoten van het maken ervan.”

© PADI

Het verhaal van de film: Hanne, Marthe en Julia hebben in het kustdorpje Porto Sirento de vakantie van hun leven. Zon, zee, strand, samen plezier maken, dansen en liedjes zingen. Totdat ze door een mysterieuze betovering ieder moment kunnen veranderen in prachtige zeemeerminnen! Als de meisjes niet willen opvallen, moeten ze het water vermijden en dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Er loert overal gevaar, want in het kustdorpje zien de inwoners zeemeerminnen als monsters. Wanneer de meisjes ontdekken dat ze na drie dagen voorgoed zeemeermin zullen blijven, start een race tegen de klok om de betovering te verbreken. Als dat niet op tijd lukt, zullen Hanne, Marthe en Julia voor altijd zeemeerminnen zijn, en nooit meer K3. (PADI)

De nieuwe K3 film is in samenwerking met distributeur Kinepolis Film Distribution (KFD) vanaf 18 december 2024 in de Vlaamse bioscopen te bewonderen.

De Nederlandse fans kunnen vanaf 29 januari 2025 naar deze film, die gedistribueerd wordt door In The Air. Op zaterdag 21 december trekt K3, samen met de cast, naar de Kinepolis-bioscopen, waaronder naar Brugge en Kortrijk.