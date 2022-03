IN BEELD – Greg zingt met Jennifer, Danny, Patrick en Kato tijdens ‘Greg op de koffie’ in Tielt

In een uitverkochte zaal Wattewy in de Hondstraat in Tielt stelde Greg de tweede uitgave van ‘Greg op de koffie’ voor.

Tijdens het gezellig samenzijn zong Greg ook een liedje met zijn allerliefste Jennifer, die in mei zal bevallen van een dochtertje. Greg en zijn stiefdochter Kato stonden ook op het podium. Ook Patrick van de zaak en technieker Danny kwamen eens naast Greg staan op het podium om een lied mee te zingen. Het werd een gezellige namiddag. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Günter)