IN BEELD – Glennis Grace schittert in Concertgebouw van Brugge

Vorig jaar in februari zat Glennis Grace drie dagen in de gevangenis in Amsterdam na een incident in een supermarkt, waar ook haar minderjarige zoon bij betrokken was. Net voor aanvang van haar optreden werd dit aangehaald en duidelijk kenbaar gemaakt aan het publiek. Glennis verontschuldigde zich voor die hele heisa en bedankte het talrijk opgekomen publiek omdat ze haar niet lieten vallen en omdat ze in haar blijven geloven.

Op ’t einde van het optreden hoorden we aanwezigen zeggen dat zoiets heel moedig was van haar om dat te vertellen. Glennis stopte zich niet weg, maar wilde aan haar publiek duidelijk maken wat er was gebeurd en hoe alles is verlopen, want noch haar zoon noch zij pleegden strafbare feiten. En wat haar optreden betreft! Van zodra ze haar eerste nummer ‘Runnin’ bracht, was de zaal al direct in een goede stemming. Ze bracht hevige, maar ook rustige songs, die meermaals het publiek raakten. Echte kippenvelmomenten! Op ’t einde kreeg ze een oorverdovende staande ovatie. Een bewijs dat het publiek haar nog altijd heel graag ziet. (PADI – foto’s Daniël)