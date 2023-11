IN BEELD – Glennis Grace in Kursaal Oostende: “Wàt een ontvangst hier in België!”

“Wàt een ontvangst hier in België. Dank om af te komen”, zei Glennis Grace tegen het talrijke publiek in Kursaal Oostende.

Glennis begon nog maar aan haar tweede song ‘How Will I Know’ of het publiek veerde al recht. En dat gebeurde vaak en heel spontaan: het publiek stond allemaal recht om uitbundig mee te doen. “Vanavond zie je een beetje Glennis en heel veel Whitney Houston”, zei de Nederlandse zangeres. Aan song vier ‘It’s Not Right, But It’s Ok’ zei ze: “Tijd om te dansen?” Maar op dat moment waren die woorden niet meer nodig, want een groot deel van het publiek stond al recht. Net voor ‘You Love Is My Love’ haalde ze iemand uit het publiek, die haar gezelschap mocht houden op het podium. “Vanaf mijn tienerjaren tot heden leer ik nog altijd bij van Whitney Houston”, bekende Glennis, waarna ze ‘The Greatest Love Of All’ volgde. En dan moest nog de apotheose komen met ‘I Wil Always Love You’ en ‘I Wanna Dance With Somebody’. Glennis stond anderhalf uur op het podium en de tijd vloog voorbij. Dank Concertevents om dit optreden naar Kursaal Oostende te brengen. Dank Glennis Grace voor die prachtige muzikale avond. (PADI – foto’s Daniël)