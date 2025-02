IN BEELD – Glennis Grace in Concertgebouw Brugge: “Ik wil niét meer naar Nederland terugkeren, ik wil hier bij jullie blijven!”

In een organisatie van Concertevents.be stond Glennis Grace op het podium van het Concertgebouw in Brugge. De Nederlandse zangeres had het op dat podium best naar haar zin, want op het einde van haar optreden zei ze: “Ik wil niet meer naar Nederland terugkeren, ik wil hier bij jullie blijven!”. Nadien sprak ze backstage nogmaals dezelfde woorden uit én dat het een zalige avond was met een publiek dat vanaf het eerste moment heel enthousiast meedeed.

“Goeieavond Brugge, waaaw… wat een volle zaal! Super! Vanavond gaan we Whitney Houston eren. Daarvoor zijn we hier”, glimlacht de Nederlandse zangeres, net nadat ze ‘Love Will Save The Day’ had gezongen. Bij aanvang van ‘How Will I Know’ stond het publiek al spontaan recht en dat maakte haar heel gelukkig. Als dankjewel besloot ze tijdens song drie ‘Saving All My Love’ even tussen het publiek te stappen, dichtbij gevolgd door een bodyguard. Glennis zwaaide eens links, gaf een kusje aan een man die rechts zat en nam de hand vast van haar bodyguard, want tijdens het terug naar het podium stappen bleek het een beetje steil te zijn. Toen ‘Its Not Right, But Its Ok’ weerklonk, werd die song perfect gezongen, maar de felle witte lichtspot stoorde wel menigeen die in de zaal zat. De ene keek vlug naar links, de andere naar rechts. Vooraleer ze begon aan ‘Run To You’ besloot ze een slokje thee te drinken, waarna ze even kort niet te zien was. Tijdens de volgende song stapte ze terug naar daar, waarna ze zei dat ze de verwarmer met thee mee zou brengen. Tijdens ‘Higher Love’ was het opnieuw volop ambiance in de zaal, waarna ze deel één afsloot met ‘So Emotional’.

Na een pauze van een klein half uur zong Glennis ‘Your Love Is My Love’. “Een liedje voor je kind. Dit zing je toch met heel je hart!” Glennis zong dit niet alleen. Het voltallige publiek mocht even meezingen. Eerst vanop de balkons, daarna vanop de parterre en dan allemaal samen. Er volgde ook nog een gospelmedley, ‘I’m Your Baby Tonight’, ‘The Greatest Love Of Alle’, ‘Ik Will Always Love U’ (met plots tijdens het zingen een verwijzing ‘Brugge I Love You’, ‘Where do Broken Hearts Go’ en als afsluiter ‘I Wanna Dance With Somebody’. Net voor ‘The Greatest Love’ wilde Glennis nog het volgende kwijt: “Mijn zoon Anthony komt normaal mee, maar ik was té nerveus. Is hij mee, dan ben ik niet enkel artiest, maar ook moeder. Dit liedje draag ik dan ook op aan hem.” De zangeres amuseerde zich op het Brugse podium. Ze sprak die woorden uit dat ze niet meer wilde terugkeren naar Nederland, maar uiteindelijk sloot ze dit optreden toch af. Dankjewel Glennis Grace voor je prachtige vertolkingen van Whitney Houston. En ook dankjewel aan je achtkoppige band, inclusief backing vocals. Je zei het zelf: “Ik ben heel streng daarin. Het zijn de beste!” En dat inderdaad ook zo. (PADI – foto’s Lorenzo)