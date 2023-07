IN BEELD – Gio Vano uit Hanzame stelde zijn nieuwe single ‘Mucho Cerveza’ voor in Den Toerist in Meulebeke

Vrijdagavond stelde Gio Vano uit Handzame zijn nieuwe single ‘Mucho Cerveza’ voor in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke.

Pas op het laatste moment werd er beslist om deze single uit te brengen en die ook voor te stellen. De zaal zat vol met enthousiaste fans van deze artiest. “Ik ben een veelzijdige zanger, kan veel genres aan en dit past die song perfect bij mij”, verklapt Gio Vano. “Ik koos voor een échte meezinger, een écht feestnummer. Dankzij de steun van mijn vrouw, familie, vrienden en fans hebben we die moeilijke periode in Gent achter ons gelaten en denken we nu enkel aan iets positief. De goede vibes van iedereen sleurden mij vrouw en ik erdoor. We kijken recht vooruit en blijven onze dromen volgen.” (PADI – foto’s Paulette)