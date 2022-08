IN BEELD – Gezelligheid troef tijdens zesde opname van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende

Duizenden mensen waren terug present op de Zeedijk van Westende voor de zesde opname van ‘Tien-om-te-Zien’, het populaire liedjesprogramma op vtm.

Backstage liepen we ‘oude bekenden’ Good Shape tegen het lijf. “Loop jij hier ook nog rond”, grapte Koen. Hun succesperiode dateert inderdaad van midden de jaren negentig én die momenten maakten we allemaal mee. We genoten ook van de optredens van Lisa Del Bo, De Romeo’s, Christoff, #LikeMe, Pauline, Stan Van Samang… en het internationale talent Duncan Laurence uit Nederland. Geniet van onze fotomap, want fotograaf Daniël deed weer zijn uiterste best om de mooiste kiekjes te maken. (PADI – foto’s Daniël)