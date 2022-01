IN BEELD – Gezellige ‘VBRO Radio Show’ in Brasserie 14-18 in Passendale

Op donderdagnamiddag was VBRO te gast met hun ‘VBRO Radio Show’ in de Brasserie 14-18 in Passendale.

Er waren optredens van Paul Bruna, Kurt Crabbé, Francis en Mieke Faber, Tina Rosita, Lisa Leman en Frank Valentino. Het werd een heel gezellige namiddag, waarin het publiek even uit de bol kon gaan en zich muzikaal amuseren. Volgende afspraak: donderdag 17 februari met optredens van Paul Bruna, Chris Clark, Salim Segers, Kevin & Romina, Francis & Mieke Faber. Toegang: 15 euro. Reserveren show via info@vbro.be of 050 33 33 83. Reserveren voor een middagmaal op 0483 37 26 53. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)