IN BEELD – Gezellige dag met toffe optredens in Etropal in Lauwe

Voor de aanwezigen begon de dag met een ontbijt, waarna men kon aanschuiven voor een driegangenmenu.

In de namiddag waren er optredens van De Melando’s (Chris en Frank), die zorgden voor de nodige ambiance. Zangeres Mo’reen was ook van de partij. Wat een stem! Deze Surinaamse was vroeger achtergrondzangeres bij The Radio’s. Zij vertelde over die tijd, het publiek luisterde aandachtig. Op 25, 26 en 27 juli, én op 3, 4, 5, 10 en 11 oktober heeft nogmaals dezelfde show plaats in Etropal in Lauwe. Geniet van onze fotomap! (PADI – foto’s Paulette)