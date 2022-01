IN BEELD – Gezellig muzikaal feest bij Filiep Maeckelbergh in Merkem

Het was feest in Merkem én wat voor een feest: een muzikaal feest in een organisatie van Filiep Maeckelbergh en zijn team.

Tijdens dit eerste showgebeuren in het nieuwe jaar stonden Herbert Verhaeghe, John Dennis, Sabine en Danny Diëgo op het podium en dit in veilige omstandigheden. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Günter)