IN BEELD – Geslaagde tweedaagse ‘Night of the Proms Summer Edition’ in Koksijde, mét stérke artiesten

Twee dagen na elkaar hadden ze geluk met het weer tijdens ‘Night of the Proms Summer Edition’, waardoor het telkens terug één groot feest werd tijdens de vierde editie voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde. De organisatie mag zéker een vijfde editie plannen.

We zagen niets anders dan tevreden gezichten bij aanvang van de openluchtshow. Mama’s Jasje mocht beginnen. Vorig jaar werd Peter Vanlaet op ’t laatste moment opgeroepen om Umberto Tozzi te vervangen die plots terug naar huis moest keren. Peter kwam, palmde het publiek in en mocht dat deze keer terug doen. Daarna stonden Matteo Bocelli (zoon van Andrea) én Sandra Kim op het podium. Deel één werd afgesloten met een optreden van Johnny Logan. Na de pauze begon Meermens, gevolgd door Laura Tesoro. Ook zij wist het publiek in te palmen. De vierde editie werd afgesloten met Matteo Bocelli en daarna Mark King. Helemaal op het einde kwamen alle artiesten terug op het podium. Zalig! (PADI – foto’s Daniël)