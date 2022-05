IN BEELD – Geslaagde ‘The Greatest Tits’-Arena Show van Preuteleute in de Diaz Arena in Oostende

Beter weer konden Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem van Preuteleute niet hebben. Stel je voor: maanden ervoor stippel je een avond in mei uit en dan precies op die dag is het stralend weer, valt er geen druppel regen en is er weinig wind. Het ideale weer voor een uniek optreden in een nokvolle Diaz Arena.

Preuteleute deed wat van hen werd verwacht. Een optreden brengen met hun sterke hits, zonder de vuile woorden te schuwen. Lachen met politici, je moeder en om het even wie. En toen we op zo’n momenten rondkeken, zagen we jong en oud meezingen. Van de eerste noot tot de laatste noot. Iedereen die present was kende hun hits. Preuteleute is hot, beleefde terug een onvergetelijk optreden en blijft maar knallen. Straffe mannen die Sebastien én Tom, maar ook een straf team van Commedyshows/Groep 24 dat instond voor de organisatie. Misschien één minpuntje: te weinig drank- en eetstands, maar blijkbaar mochten er niet meer staan om de zichtbaarheid vanuit de tribunes niet te verhinderen. (PADI – foto’s Daniël)