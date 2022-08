IN BEELD – Geslaagde matinéé bij Jan Wuytens in Kruiseke (Wervik)

De matinee bij Jan Wuytens in het landhuis De Kleine Prins in Wervik was er één met heel veel bezoekers.

Er was veel ambiance met eerst Jan en daarna François Torre, die met z’n contrabas en Jan ook op z’n piano mooie liedjes bracht. De namiddag werd afgesloten met een optreden van Guy Neve. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Paulette)