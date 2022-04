IN BEELD – Gert Verhulst nam afscheid van ‘zijn’ Samson in allerlaatste show in de Pop-Up Arena in Puurs

Zaterdagavond om 21 uur stond Gert Verhulst voor nog één keer op het podium in zijn ‘afscheidsshow’ van Samson & Gert in de Pop-Up Arena in Puurs.

Het werd een avond vol ambiance, maar ook emotie. Moest Marie daar een traantje wegpinken toen ze de ontvangen bloemen aan haar papa overhandigde? En zocht Koen Crucke een schouder om op uit te huilen? De show zelf verpulverde alvast het record van het aantal decibels, want er werd vaak heel luid meegezongen door de talrijke Samson- & Gert-fans die present waren op deze laatste show. Vanaf heden moet Marie bewijzen wat ze allemaal in haar mars heeft, maar dat zal geen probleem zijn. "Ik kan wel beter dansen dan mij pa", glimlachte ze toen we haar even ervoor interviewden.