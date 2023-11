IN BEELD – George Michael Tribute Band stond in zaal Owla in Brugge: “U was a Great Artist, a Great Performer!”

Op Wapenstilstand stond Georg Michael met zijn ‘The Edge Of Heaven Tour’ in Owla in Brugge. Natuurlijk was het een Tribute Band, maar wat voor één? We stuurden er onze reporter Hans en fotografe Marianne naar toe.

“De show begon met hemelse synthesizerklanken, waarbij drie dansers het podium opkwamen, toch wel verrassend. Een klein podium, maar die mannen konden het perfect invullen. Zanger Ivann liet nog even op zich wachten. “Ik ben niet George Michael “, zei hij daarna met een brede lach terwijl hij zijn zonnebril afzette na het tweede nummer. Vervolgens kwamen de twee backing vocalistes erbij. Het feest barstte nu echt los. Met nummers als ‘Faith’, ‘Father Figure’, ‘I’m Your Man’, ‘Careless Whisper’, ‘Outside’, ‘Freedom’, ‘The Edge Of Heaven’, ‘One More Try’ ( één van de vele nummers die George geschreven heeft over liefdesverdriet), ‘Don’t Let The Sun Go Down’, ‘Wake Me Up Before You Go Go’ … konden ze het publiek perfect bekoren. Nog een hoogtepunt: de cover ‘Somebody To Love’ van Queen, die de echte George ook nog gecoverd heeft, deed het publiek uit volle borst meezingen. Tussen de nummers door had zanger Ivann niet veel tijd nodig om van kostuum te veranderen, wat hij dan ook meermaals deed.

Er werden barkrukken heel subliem op het podium gebracht en terug afgevoerd. Er zat beweging in de show. Het publiek ging dan ook uit de bol. Dit was puur genieten. Alweer een prachtige avond in de Owla in Brugge, dankzij George Michael Tribute Band met de prachtige stem van Ivann, de stoere danspassen van de drie dansers, de mooi uitgedoste backing vocalistes en de steengoeie muzikanten. “George Michael, we vergeten u nooit! U was a Great Artist, a Great Performer. Thank you.” (PADI & Hans & foto’s Marianne)