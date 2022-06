IN BEELD – Genieten van ‘De Kleine Man En De Zee’, ‘Geef De Kinderen’ én ‘Westenwind’ in Concertgebouw Brugge

Dàt was voor de vele aanwezigen op de laatste theatertour ’30 jaar Dana Winner’ in het Concertgebouw van Brugge écht genieten. Iedereen zong uitbundig mee met haar grootste hits.

Dana begon met ‘Spijt’, gevolgd door ‘Ik Geef Me Over’, ‘Ik Mis Je Adem’, ‘Beautifull Life’, ‘Regen Van Geluk’, ‘Geef De Kinderen’, ‘De Vlinders Achterna’, ‘Als Je Zingt’, ‘Mag Ik Je Nog Even’, ‘One Moment In Time’, Westenwind’ én ‘Wervelwind’. Dan was het tijd om even pauze te nemen. Na de pauze zong ze ‘Eerste Liefde’, ‘The Lucky One’, ‘De Mooiste Bloemen’, ‘De Oude Man En De Zee’, ‘Dak Van De Wereld’, ‘Miss You Most’, ‘Stand Van De Maan’, ‘Als Je Alles Weet’, ‘Ill Always Remenber U’, ‘Dit Wonder’, een ‘Abba Medley’ en als bisnummer ‘Ik Hou Van Jou’. En precies op dàt liedje zat het gezelschap achter ons te wachten, want die mevrouw zei toen Dana aan dit nummer begon: “Eindelijk, ik dacht dat ze het niet zou zingen. Dat zou heel jammer zijn geweest.” En die mevrouw zong mee, van ’t begin tot ’t einde, waarna we haar helemaal op het einde van ’t optreden hoorden zeggen: “Het was zo schoon, echt zo schoon!” (PADI)

